Anasayfa Video Galeriler Gündem Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:26 Güncelleme: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:26 İzmir'de bir öğretmen hakkında 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Aynı öğretmen hakkında bundan 8 yıl önce de soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d02f9f01e633820dce57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı İstanbul'da kuyumcu soygunu: Yere yatırıp darbettiler Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Trafikte yol verme çatışmasında kan aktı: 1'i çocuk 2 yaralı var Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar Rusya'da ''üst düzey'' gözaltı İstanbul'da kiralık daireye kaçak göçmen operasyonu İstanbul'da seyir halindeki taksi alev alev yandı Devlet hastanesinde yangın paniği