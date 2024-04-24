Öğretmenden 12 yaşındaki kız öğrenciye taciz iddiası

İzmir'de bir öğretmen hakkında 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Aynı öğretmen hakkında bundan 8 yıl önce de soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

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