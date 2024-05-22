Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul müdürünün beslediği köpekler bir öğrenciye saldırdı Okul müdürünün beslediği köpekler bir öğrenciye saldırdı 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 14:25 İstanbul Başakşehir’deki bir okulda okul müdürü tarafından okul bahçesinde beslenen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664dd6477fcd46a5c20d1a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada Mağdur sayısı 150'ye ulaştı: Sizin de müşterisi olmadığınız bankaya borcunuz olabilir Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı 2 TIR ile 3 servis minibüsü birbirine girdi: Yaralılar var Denizde katil balinaların üstüne atlayan adamın sonu bu oldu Annesini döven babasını öldürmüştü; beraat etti ''Borsada oynuyorum'' diyenlere Bakan Şimşek'ten mesaj var Tedirgin eden toplu arı ölümlerinin sırrı çözüldü