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  4. Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti

Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti

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Düzce'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 13 yaşındaki bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri çocuğu darbederken, diğerleri de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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