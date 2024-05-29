Anasayfa Video Galeriler Gündem Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 14:20 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:20 Düzce'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 13 yaşındaki bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri çocuğu darbederken, diğerleri de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66570f9144b6c58549043673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti Muğla'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik'' Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı