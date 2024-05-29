Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti

Düzce'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 13 yaşındaki bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri çocuğu darbederken, diğerleri de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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