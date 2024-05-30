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Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada

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Düzce'de yol kenarında yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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