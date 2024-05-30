Anasayfa Video Galeriler Gündem Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 16:06 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:06 Düzce'de yol kenarında yürüyen çocuğun kontrolden çıkıp kayarak gelen otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665879b92d08c4cbd80c4333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Alex de Souza'dan 2 yıllık imza Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti