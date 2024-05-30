Anasayfa Video Galeriler Gündem Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:36 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 14:37 Aydın’da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665864ff756fcb638904ad43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı Düdüklü tencere bomba gibi patladı 5 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın cesedi bulundu