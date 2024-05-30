  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu

Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu

Güncelleme:

Aydın’da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, şüphelileri kazdıkları çukurlardan tek tek çıkardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı
Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı
FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı
FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı
Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı
Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı
Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti
Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti
Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu
Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu
Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu
Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu
Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı
Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
5 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın cesedi bulundu
5 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın cesedi bulundu