Anasayfa Video Galeriler Gündem Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 21:35 Güncelleme: 10 Aralık 2023 Pazar 21:35 Manisa’da bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdükten sonra ardından intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65760507e4ecbdf6b70b8243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi Erdoğan ''Böyle adalet olmaz'' deyip dünyaya çağrı yaptı Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı