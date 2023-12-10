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  4. Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar

Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar

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Manisa’da bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdükten sonra ardından intihar etti.

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