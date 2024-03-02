Anasayfa Video Galeriler Gündem Otizmli çocuğun kahreden ölümü Otizmli çocuğun kahreden ölümü 02 Mart 2024 Cumartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 02 Mart 2024 Cumartesi 13:40 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen otizmli 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e3022879b2d98a1008dfd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki... Bu da at eyeri cinayeti: 13 yaşındaki bir çocuk öldürüldü