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Otizmli çocuğun kahreden ölümü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen otizmli 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

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