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  4. Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp

Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp

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Antalya'da köprüden dereye uçan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu.

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