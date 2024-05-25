Anasayfa Video Galeriler Gündem Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 10:01 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:01 Antalya'da köprüden dereye uçan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66518cb7c868b667cd094613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı Tebliğcilere soğuk duş etkisi: Vatandaş öyle bir yanıt verdi ki... Okulda kahreden olay: Hamburger yarışması küçük kızı hayattan kopardı İstanbul'da yangında can pazarı: Mahsur kaldılar İstanbul'da derneğe silahlı saldırı; yaralılar var Müezzin ''ev olmadan gelmem'' dedi, cemaat çareyi böyle aradı Bir kadın cinayeti daha: Boğazı kesilerek katledildi