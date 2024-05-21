Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:51 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 14:51 Düzce'de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan böyle kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c8ab6a567dbf294070b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya... AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var