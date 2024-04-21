Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:10 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 22:10 Erzurum - Artvin karayolu Güzelyayla geçidinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662564b72f17c8c644015f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul en simgesel ulaşım aracı Nostaljik Tramvay geleceğe taşınıyor Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim'' Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki... Engelli vatandaşa komşu şiddeti Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Cübbeli'den olay ekonomi yorumu: ''Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama...''