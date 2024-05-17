Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında

Kayseri'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

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