Anasayfa Video Galeriler Gündem Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 07:35 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 07:35 Kayseri'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6646de98ab5194f64a0db593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı Feyza Altun'un cezası belli oldu Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği