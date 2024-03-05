Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti

Adana'da yanlış sünnet edildiği için ameliyat edilen ve yine hatalı ameliyat yapılan minik çocuğun hayatı karardı. İki kez yanlış ameliyat yapan doktorun ise aileye, "Ben elimden geleni yaptım" savunmasında bulunduğu iddia edildi.

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