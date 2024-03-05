Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti 05 Mart 2024 Salı Saat: 13:10 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 13:10 Adana'da yanlış sünnet edildiği için ameliyat edilen ve yine hatalı ameliyat yapılan minik çocuğun hayatı karardı. İki kez yanlış ameliyat yapan doktorun ise aileye, "Ben elimden geleni yaptım" savunmasında bulunduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6efaea48cca0f460ae623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü İstanbul'da dehşet! Otomobilde ceset bulundu Ankara'da komşu kavgası kanlı bitti Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı Ayda 300 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor