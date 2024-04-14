Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler

Antalya'da eli kesildiği için annesiyle birlikte özel bir hastaneye giden küçük kız çocuğunun "sigortası olmadığı" gerekçesiyle hastane tarafından kapıdan geri çevrildiği iddia edildi.

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