Anasayfa Video Galeriler Gündem Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:50 Antalya'da eli kesildiği için annesiyle birlikte özel bir hastaneye giden küçük kız çocuğunun "sigortası olmadığı" gerekçesiyle hastane tarafından kapıdan geri çevrildiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c2580bea1f5c783052363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında