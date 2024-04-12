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  4. Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif yaptığını açıkladı.

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