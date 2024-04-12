Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı

Gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif yaptığını açıkladı.

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