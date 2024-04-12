Anasayfa Video Galeriler Gündem Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:55 Gazeteci Özlem Gürses, katıldığı canlı yayında 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'nin kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı adaylığı için teklif yaptığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618f70b33c2cf151b054cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşecek Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar