  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 12:22

Payitaht Abdülhamid'den Gül ve Davutoğlu'na gönderme

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid'in 85. bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sözlerde Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na göndermeler vardı.

Video Galeri
35 yıllık çiğ köfte ustasının Ramazan mesaisi
35 yıllık çiğ köfte ustasının Ramazan mesaisi
Video Galeri
Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü
Halk otobüsünden zorla indirilen yaşlı adam yere düştü
Video Galeri
Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
Video Galeri
Yakıt tankı yanında kaynak yaptı, lüks tekne havaya uçtu
Yakıt tankı yanında kaynak yaptı, lüks tekne havaya uçtu
Video Galeri
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
Video Galeri
Köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi
Köpeğin düşme tehlikesi yürekleri ağza getirdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM