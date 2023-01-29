Anasayfa Video Galeriler Gündem Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 23:10 Ünlü oyuncu Pelin Akil, İstanbul’da trafikte mendil satan bir çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6d2b0e8fcd837cc30a0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi Antalya yolu karlar altında! kar kalınlığı 20 santime ulaştı Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti! İstanbul'da kar yağışı devam ediyor Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi