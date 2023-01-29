Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''

Ünlü oyuncu Pelin Akil, İstanbul’da trafikte mendil satan bir çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyledi.

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