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  4. Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''

Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti''

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Ünlü oyuncu Pelin Akil, İstanbul’da trafikte mendil satan bir çocuğun kendisine hakaret ettiğini söyledi.

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