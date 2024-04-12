Anasayfa Video Galeriler Gündem Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:55 İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki bir genç 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Gencin intiharının nedeninin bir dönem peş peşe çocuk intiharlarına yol açan Mavi Balina adlı oyun olduğu öne sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618ccda6ec11804eb072443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü