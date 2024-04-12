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Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti

İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki bir genç 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Gencin intiharının nedeninin bir dönem peş peşe çocuk intiharlarına yol açan Mavi Balina adlı oyun olduğu öne sürüldü.

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