Anasayfa Video Galeriler Gündem Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:51 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:51 Erzurum'da kötü ve ağır kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerince girilen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664477769622529973056963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz