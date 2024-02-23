Anasayfa Video Galeriler Gündem PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 10:20 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 10:20 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d847477159f6d41b0a2a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!