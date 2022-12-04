Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı 04 Aralık 2022 Pazar Saat: 22:15 Karaman'da yaşanan olayda bir kişiyi yaralayan zanlının polise verdiği adresten 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638cf1c68f5e3412644a1e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus kamerada! Yanardağ faaliyete geçti! Görüntüler korkunç Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran konuşma Ormanda kovalamaca! Polis'ten kaçıp ormana saklandı ama kaçamadı Kılıçdaroğlu'ndan iddialı yatırım açıklaması: ''Türkiye'ye para akacak'' İstanbul Boğazı'nda dehşet! Vapurdan denize yolcu düştü SOLOTÜRK'ten Ay Yıldız'a duygulandıran selam Bu dedikodu sonrası onlarca kişi ''bedava'' diye sahile akın etti Kış buraya uğramadı! Aralık ayında deniz keyfi MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu