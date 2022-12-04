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Polise konumu verdi; vahşet ortaya çıktı

Karaman'da yaşanan olayda bir kişiyi yaralayan zanlının polise verdiği adresten 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

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