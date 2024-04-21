Anasayfa Video Galeriler Gündem Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim'' Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim'' 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:45 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 22:45 Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66256ce5b7f63dff1f0ea923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul en simgesel ulaşım aracı Nostaljik Tramvay geleceğe taşınıyor Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki... Engelli vatandaşa komşu şiddeti Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Cübbeli'den olay ekonomi yorumu: ''Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama...''