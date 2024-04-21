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Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim''

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Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti.

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