Anasayfa Video Galeriler Gündem Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:50 Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü yakaladı. Şüpheliyi yakalayıp, iş yeri önünde çayını içmeye devam eden esnaf "Büyütecek bir şey yok" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c33911f2304323e05ce93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler Atış poligonunda kripto para intiharı İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da