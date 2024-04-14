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  4. Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi

Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi

Bursa'da polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü yakaladı. Şüpheliyi yakalayıp, iş yeri önünde çayını içmeye devam eden esnaf "Büyütecek bir şey yok" dedi.

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