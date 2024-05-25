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  4. Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi

Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Tarihi yapı açılıştan önce ilk kez görüntülendi.

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