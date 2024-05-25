Anasayfa Video Galeriler Gündem Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 12:55 İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Tarihi yapı açılıştan önce ilk kez görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6651b5a3e27848d1ec0d0033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay Yargı dizisi final yapıyor Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı