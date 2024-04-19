Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'da bombardıman uçağı düştü Rusya'da bombardıman uçağı düştü 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:50 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 11:50 Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre, Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağı Cuma sabahı Rusya'nın güney Stavropol bölgesine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6622306b514085835808e963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama Deprem konutlarının son hali görüntülendi 2 bin yıllık tarihi yapı, depremden sapasağlam çıktı Hurda malzemelerden yaptı: Emekli imam elektriği bedavaya getirdi