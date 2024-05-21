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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist üzerinde bulunan sığırcıklar nedeniyle uçuş trafiği bir süre durdu. Yakıt kritiğine giren 3 uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

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