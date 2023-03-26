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Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridindeki vatandaşlar kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağa ile fotoğraf çeken sahildekiler, sonra yeniden İzmit Körfezi’ne bıraktı.

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