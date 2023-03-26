Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridindeki vatandaşlar kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağa ile fotoğraf çeken sahildekiler, sonra yeniden İzmit Körfezi’ne bıraktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420236ea923ba2e724ce593" allowfullscreen></iframe>