Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar 26 Mart 2023 Pazar Saat: 13:50 Güncelleme: 26 Mart 2023 Pazar 13:50 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridindeki vatandaşlar kıyıya vuran bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. Kaplumbağa ile fotoğraf çeken sahildekiler, sonra yeniden İzmit Körfezi’ne bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420236ea923ba2e724ce593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu ABD’de hortum felaketi: 11 ölü Pompalı tüfekli ev sahibi - kiracı kavgası kamerada! Drift yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Şoke eden kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü bakın nereden çıktı!