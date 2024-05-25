Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var 25 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 14:55 Güncelleme: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 14:55 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6651d1c8257fa0e1d30d70c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Muş... Gökten yağan gizemli cisimler şaşırttı İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü Restore edilen Galata Kulesi'nin son hali görüntülendi Marmaray'da yürekleri ağza getiren olay Yargı dizisi final yapıyor Dev tanker İstanbul Boğazı'nda sürüklendi Otomobil dereye uçtu: 2 kişi kayıp Adana'da hortum kabusu kamerada Bakan duyurdu: 23 şehidin kanı yerde kalmadı