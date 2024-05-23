Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarkıcı Hadise sahnede kendinden geçti: Önce halay, sonra dans Şarkıcı Hadise sahnede kendinden geçti: Önce halay, sonra dans 23 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 22:25 Güncelleme: 23 Mayıs 2024 Perşembe 22:25 Sahne performansları ve cesur tarzıyla magazin gündeminde sıkça yer alan Hadise, Diyarbakır konserinde dansıyla adeta bir şov sergiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664f9836161d9e2d68084c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı CHP'den büyük emekli mitingi çağrısı İnterpol'ün aradığı 2 kişi İstanbul'da yakalandı İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL