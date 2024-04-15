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  4. Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu

Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu

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Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

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