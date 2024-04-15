Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:50 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 07:50 Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cb21dfaf2783a4b034af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı