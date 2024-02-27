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Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası

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Ordu'da seçim çalışması sırasında karşılaşan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi.

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