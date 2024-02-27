Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası 27 Şubat 2024 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 17:55 Ordu'da seçim çalışması sırasında karşılaşan Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, tahterevalliye bindi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddf7e901664a4b0c02fcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede! Çanakkale'de deprem anı kamerada Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor