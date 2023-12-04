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  4. Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü

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Mardin kırsalında gerçekleştirilen 'Kahramanlar-32' operasyonunda biri kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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