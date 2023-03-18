Anasayfa Video Galeriler Gündem Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:40 Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan genç kızın 8 yıl boyunca yaptığı çeyizi ile birlikte evlilik hayalleri de sele kapılarak yok oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641578f9ec0f8620c1709307" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 50 milyon TL'lik kripto para çetesi çökertildi Sel depremzedelerin mezarlarını da yuttu! Oluşan obruklar şoke etti Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'un en güvenli ilçelerini açıkladı Burak Yılmaz'ın pazu bandı olay oldu Asrın felaketi sonrası bir ilimizde daha kiralık ev kalmadı Deprem yardımlarını çalıp çalıp satmışlar İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var 7 partinin desteklediği bir Cumhurbaşkanı adayı daha belli oldu Teslimata hazırlanan TOGG'lar ortaya çıktı! Fabrikanın içi görüntülendi