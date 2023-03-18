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Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu

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Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan genç kızın 8 yıl boyunca yaptığı çeyizi ile birlikte evlilik hayalleri de sele kapılarak yok oldu.

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