Sel, genç bir kızın evlilik hayallerini de yuttu

Şanlıurfa’da evlilik hazırlığı yapan genç kızın 8 yıl boyunca yaptığı çeyizi ile birlikte evlilik hayalleri de sele kapılarak yok oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641578f9ec0f8620c1709307" allowfullscreen></iframe>