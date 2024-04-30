Anasayfa Video Galeriler Gündem Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı 30 Nisan 2024 Salı Saat: 14:01 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 14:01 Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630cf6d1d28f08315022be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Sosyal medyada sapık medyum rezaleti: ''Ya kızını, ya anasını'' Okulda dehşet anları: Pusu kurup öğretmenini bıçakladı İstanbul'un göbeğinde yumruklu gasp kamerada Bahçeli'nin hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı Harry Potter Kalesi'ne füzeli saldırı: Ölü ve yaralılar var Kulisleri karıştıran iddia: ''3 milletvekili AK Parti'ye geçecek'' Yeni anayasa maratonu başladı: İlk ziyaret CHP'ye Bu arılar 5 bin yıldır hastalara şifa oluyor