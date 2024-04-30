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  4. Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

Sevimli hayalet Casper gibi... Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

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Mersin polisi 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakaladı.

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