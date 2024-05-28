Anasayfa Video Galeriler Gündem Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 28 Mayıs 2024 Salı 09:25 Bolu-Ankara karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665578f2038a6414c0056af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kafeye kurşun yağmuru: Saldırı anı kamerada Ev hanımlarına 36 bin TL maaş fırsatı dolandırıcılığı Halı sahanın manzarası görenleri hayran bıraktı İstanbul'da kafede korkutan yangın İliç’te yine toprak kayması... Korku dolu anlar kamerada MASAK'a yakalandılar... 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var DEAŞ üyesi yabancı uyruklular Türkiye'de yakalandı Cübbeli Ahmet: ''İsmailağac cemaati küçük kızlara büyü yaptırıyor'' Yine bir yasaklı ırk köpek... Ortalık karıştı sahibi gözaltına alındı