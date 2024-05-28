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Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

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Bolu-Ankara karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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