Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:35 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:35 Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566f7e6334b98c15f0fcee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'dan ilk fragman Mafyanın korkunç infazı kamerada Fırtına bir ilimizi daha yıktı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi Bakanlık ve MİT'ten dev operasyon İstanbul'da deniz ulaşımı durdu! Marmaray ve metrobüs tıklım tıklım Marmara'da kabus: Dev dalgalar denizle karayı birleştirdi Bodrum'da vahşet: Anne kızın cansız bedeni bu halde bulundu