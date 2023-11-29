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Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü

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Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi. Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 19 derece olarak ölçüldü.

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