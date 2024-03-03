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  4. Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı!

Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı!

Silivri Selimpaşa'da dün akşam saatlerinde bir grup maganda, düğün eğlencesine giderken konvoy ile yol kapattı.

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