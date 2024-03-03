Anasayfa Video Galeriler Gündem Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! 03 Mart 2024 Pazar Saat: 14:00 Silivri Selimpaşa'da dün akşam saatlerinde bir grup maganda, düğün eğlencesine giderken konvoy ile yol kapattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e4585af7afd4ead30352a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti