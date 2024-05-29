Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimdi de internette sahte altın tuzağı Şimdi de internette sahte altın tuzağı 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 14:10 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:10 Siirt'te kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını belirterek uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66570d3aa183a128ce0f37d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti Muğla'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik'' Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı