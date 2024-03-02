Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı

Türkiye'de her gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar bu sefer de "kızıma nasıl çıplak fotoğraf atarsın" taktiğine başladı...

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