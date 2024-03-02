Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı 02 Mart 2024 Cumartesi Saat: 11:55 Güncelleme: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:55 Türkiye'de her gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar bu sefer de "kızıma nasıl çıplak fotoğraf atarsın" taktiğine başladı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e2e98b6b2668070805f6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki... Bu da at eyeri cinayeti: 13 yaşındaki bir çocuk öldürüldü 20 ilde dev operasyon: 3 mobil uygulama ile 1 milyar TL'lik vurgun Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var