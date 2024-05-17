Anasayfa Video Galeriler Gündem Şimşeklerin dansı geceyi gündüze çevirdi Şimşeklerin dansı geceyi gündüze çevirdi 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 10:36 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 Cuma 10:36 Van'da dün gece yağmurla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664708e2cb4231d57b0966a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi 7.5 yıl sonra tahliye olan Gültan Kışanak'tan ilk açıklama 77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı TEM'de korkunç kaza: Koca TIR kağıt gibi ezildi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm