Anasayfa Video Galeriler Gündem Sise gömülen İstanbul havadan görüntülendi Sise gömülen İstanbul havadan görüntülendi 01 Mart 2024 Cuma Saat: 13:26 İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1ad3ef751e978630b2b37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin Bulgaristan sınırında ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada İsrail'in Gazze'deki kan donduran sivil katliamı kamerada İstanbul'da Apple'ı avukatıyla dize getirdi Yerel seçimde aday olan ise 4 saniyede 20 bin Euro'luk tuzak Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu İstanbul'da ''yuh'' dedirten anlar: Hem kaldırıma çıktılar hem yayaya korna çaldılar Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı Çirkinler çetesine operasyon: Otomatik silahlarla saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı Bodrum'daki kedi ve köpeklerin katili yakalandı