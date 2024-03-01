  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sise gömülen İstanbul havadan görüntülendi

Sise gömülen İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin Bulgaristan sınırında ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada
Türkiye'nin Bulgaristan sınırında ucu bucağı bitmeyen kaçak göçmen kuyruğu kamerada
İsrail'in Gazze'deki kan donduran sivil katliamı kamerada
İsrail'in Gazze'deki kan donduran sivil katliamı kamerada
İstanbul'da Apple'ı avukatıyla dize getirdi
İstanbul'da Apple'ı avukatıyla dize getirdi
Yerel seçimde aday olan ise 4 saniyede 20 bin Euro'luk tuzak
Yerel seçimde aday olan ise 4 saniyede 20 bin Euro'luk tuzak
Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu
Adem amca ile Yaren leylek 13. kez buluştu
İstanbul'da ''yuh'' dedirten anlar: Hem kaldırıma çıktılar hem yayaya korna çaldılar
İstanbul'da ''yuh'' dedirten anlar: Hem kaldırıma çıktılar hem yayaya korna çaldılar
Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı
Görüntüler Türkiye'den! Polis merkezinde çatışma çıktı
Çirkinler çetesine operasyon: Otomatik silahlarla saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı
Çirkinler çetesine operasyon: Otomatik silahlarla saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı
Bodrum'daki kedi ve köpeklerin katili yakalandı
Bodrum'daki kedi ve köpeklerin katili yakalandı