Anasayfa Video Galeriler Gündem Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL 23 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 09:30 Güncelleme: 23 Mayıs 2024 Perşembe 09:30 Türkiye'de soğan üretiminde 2. sırada bulunan Amasya'da erkenci soğan hasadı başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664ee2988aef4e8a210c19e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi Yolda yürürken tabancayla vuruldu Nikah dairesinin tavanı çöktü: Yaralılar var Fabrikada feci olay: Buhar kazanı bomba gibi patladı Anne ve oğlu ölü bulundu Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı