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  4. Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL

Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL

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Türkiye'de soğan üretiminde 2. sırada bulunan Amasya'da erkenci soğan hasadı başladı.

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