Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:30 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 14:30 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c85ecb4731cb7bb02b783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya... AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var