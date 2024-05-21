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  4. Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı

Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

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