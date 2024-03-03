Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet

Kayseri'de bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan cinayet sonrasında hırsını alamayıp otomobili ile eniştesinin cansız bedeninin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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