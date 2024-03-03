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Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet

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Kayseri'de bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan cinayet sonrasında hırsını alamayıp otomobili ile eniştesinin cansız bedeninin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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