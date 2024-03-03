Anasayfa Video Galeriler Gündem Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet 03 Mart 2024 Pazar Saat: 23:25 Güncelleme: 03 Mart 2024 Pazar 23:25 Kayseri'de bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldürdü. Saldırgan cinayet sonrasında hırsını alamayıp otomobili ile eniştesinin cansız bedeninin üzerinden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e4dcc43af6987bbb0ac6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti mitinginde intihar şoku Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü