Anasayfa Video Galeriler Gündem Su borularından zehirli engerek yılanı çıktı Su borularından zehirli engerek yılanı çıktı 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 16:35 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:35 Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, sanayiye getirilen su borularının arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644ba36d9cf0e9ce60fd343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi İstanbul'da taksici cinayeti; katili de taksici İstanbul'da ''sabıkalı'' üst geçitte bir kaza daha Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması Isparta'daki uçak kazasının firari şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı O Türkiye'nin yaşayan ölüsü: Ölü olduğunu eczanede öğrendi Akrabalarına isyan etti, iş yerine bu afişi astı Uçak bir anda alev aldı; yolcular son anda tahliye edildi Üretici isyan etti: Tarlada 39, tezgahta 119 TL...