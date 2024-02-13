Anasayfa Video Galeriler Gündem Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü 13 Şubat 2024 Salı Saat: 09:15 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 09:15 İsveç’in Gothenburg kentinde yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda yaralanma yaşanmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb090f90dc58e5e90b2f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu İstanbul'da kan donduran cinayet: Anne katili oldu Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz' İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada