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  4. Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü

Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü

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İsveç’in Gothenburg kentinde yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olayda yaralanma yaşanmadı.

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