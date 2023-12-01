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  4. Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var

Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var

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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 2 bin 568 TL ceza kesildi.

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