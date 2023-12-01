Anasayfa Video Galeriler Gündem Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 13:05 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 13:05 Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği takmayan ticari araçlara 2 bin 568 TL ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569b00111cb4497e803b103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada Denizde kaybolan liseli gençten acı haber Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor! Tsunami gibi! Sağanak yağış bir ilimizi yuttu! Tüm il sular altında Ege'de ölümle burun buruna anlar kamerada Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon seferleri başlıyor İstanbul'da yangın! Mahsur kalanları komşuları kurtardı