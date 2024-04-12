Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon olurken, sahadan mağlubiyet ile ayrılan Al Ittihadlı Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

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