Anasayfa Video Galeriler Gündem Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 00:25 Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon olurken, sahadan mağlubiyet ile ayrılan Al Ittihadlı Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661855522682e8cd17089e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı