Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 09:20 İstanbul'un simgeleri arasında yer alan İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618d2b75256dd671709cc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü