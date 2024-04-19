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Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe

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Bolu Belediyesi'nde yaşanan Gölcük’te bungalovların kiralanması krizinde Gölcük Platformu Belediye Meclisi'ni bastı. Belediyeyi basıp Özcan'ı protesto edenler arasında eşi Meral Özcan da yer aldı.

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