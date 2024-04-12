Anasayfa Video Galeriler Gündem Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 16:15 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 16:15 Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6619340178c68441ed0c2f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti